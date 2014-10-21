Навальный и Ходорковский не являются альтернативой Путину - Каспаров

Об этом заявил оппозиционный российский политик, экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, комментируя высказывания Навального и Ходорковского о Крыме.

"Характерно, что и Навальный, и Ходорковский тщательно подчеркивают свою приверженность европейским ценностям, однако их позиция по Крыму очевидным образом ставит крест на европейском пути России", - цитирует Каспарова ТСН.

Политик уверен, что для того, чтобы вступить в "клуб европейских государств", Россия должна соблюдать правила этого клуба. В данном случае важнейшим правилом является уважение границ и территориальной целостности соседних государств. Без соблюдения этого правила нельзя говорить не только об интеграции России в Европу, но даже и об элементарной нормализации отношений с Западом.

"Готовность Навального и Ходорковского игнорировать международное право неизбежно девальвирует все их декларации о приверженности принципу верховенства права во внутрироссийских делах. Странно видеть, как люди, испытавшие на себе все "прелести" беспредела путинского режима, со смиренным фатализмом склоняют головы перед этим беспределом, когда дело касается внешней политики России", - считает Каспаров.

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Оппозиционер напомнил, что Россия при подписании Будапештского меморандума взяла на себя обязательство гарантировать территориальную целостность Украины. Единственный способ восстановить допущенное нарушение этих обязательств состоит в безусловном возврате Крыма под юрисдикцию Украины.

"Можно провести в Крыму еще хоть дюжину референдумов, это не сделает российскую аннексию ни на йоту легетимнее, поскольку назначать референдумы на территории Украины, частью которой является Крым, вправе только Верховная рада Украины", - сказал Гарри Каспаров.