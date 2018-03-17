Соратника Березовского задушили собачьим поводком - СМИ

09:47, 17 марта 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает Independed со ссылкой на источник.

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Глушков умер вскоре после резонансного отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, однако в полиции утверждают, что нет доказательств связи между двумя этими инцидентами.

Как сообщал УНИАН, 68-летнего Глушкова, бывшего близкого делового партнера покойного российского олигарха и критика Кремля Бориса Березовского обнаружили мертвым поздно вечером 13 марта в его квартире в Лондоне.

На его шее были видны следы удушения, однако полной уверенности в насильственном характере смерти изначально не было.

Полиция Великобритании возбудила уголовное дело об убийстве российского предпринимателя Николая Глушкова после того, как экспертиза показала, что он был задушен.

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