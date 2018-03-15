"Угроза для всех нас": Трамп, Меркель, Макрон и Мэй выступили с совместным заявлением по делу Скрипаля

Лидеры четырех страны призывают РФ предоставить разъяснение относительно действия нервно-паралитического вещества военного типа "Новичок".

Лидеры Франции Эммануэль Макрон, Германии Ангела Меркель, Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и Великобритании Тереза Мэй призывают Российскую Федерация ответить на все вопросы, связанные с отравлением бывшего сотрудника Главного разведывательного управления Генерального штаба РФ Сергея Скрипаля, его дочери Юлии и британского офицера полиции.

Об этом говорится в совместном заявлении, размещенном на сайте британского правительства.

Читайте такжеГлава Минобороны Британии посоветовал России "отойти и заткнуться""Мы, лидеры Франции, Германии, Соединенных Штатов и Соединенного Королевства, чувствуем отвращение к нападению, которое произошло 4 марта 2018 года против Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери. Британский офицер полиции, который также подвергся нападению, остается серьезно больным. Жизнь многих невинных британских граждан стала объектом угрозы", - говорится в заявлении.

"Применение нервнопаралитического вещества военного типа, разработанного Россией, представляет собой первый случай наступательного использования нервнопаралитического вещества в Европе со времен Второй мировой войны. Это является нападением на суверенитет Соединенного Королевства, и любое такое применение страной - участницей Конвенции о химическом оружии является явным нарушением конвенции и нарушает международное право. Это грозит нашей общей безопасности", - говорится в заявлении.

В этой связи отмечается, что Великобритания тщательно проинформировала своих союзников, что "очень вероятно, Россия была ответственной за нападение".

"Мы разделяем оценку Соединенного Королевства, что нет правдоподобного альтернативного объяснения, и отмечаем, что неспособность России ответить на законное требование правительства Соединенного Королевства служит дополнительным свидетельством ее ответственности. Мы призываем Россию ответить на все вопросы, связанные с нападением в Солсбери. В частности, Россия должна предоставить полное и окончательное объяснение относительно программы "Новичок" (вид химического оружия - УНИАН) Организации по запрещению химического оружия", - отмечается в заявлении.

"Наше беспокойство также усиливается на фоне модели предыдущего безответственного российского поведения. Мы призываем Россию выполнять ее обязательства как члена Совета безопасности ООН для поддержания международного мира и безопасности", - отметили лидеры Франции, Германии, США и Великобритании.

Как сообщал УНИАН, 5 марта стало известно, что в Великобритании с сильным отравлением неизвестным веществом были госпитализированы 66-летний Скрипаль, которого суд в Москве признал виновным в шпионаже в пользу британской службы внешней разведки MI-6. Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре в Солсбери. Часть центра Солсбери была закрыта, специалисты в защитной одежде осуществляли работы по обеззараживанию улиц.

Скрипаль - бывший полковник ГРУ России, в 2006 году в России его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиняемыми в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о высылке 23 российских дипломатов из Британии, идентифицированных как офицеры российской разведки, и о приостановлении контактов высокого уровня с Россией.