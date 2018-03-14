В США предложили выдворить из страны посла России и закрыть все российские консульства

Если США, Великобритания и ЕС прибегнут к символическим угрозам, то Путин придет к выводу, что Запад слишком слаб, чтобы реально защищаться.

В качестве ответа на использование Россией химического оружия на территории Великобритании, все страны-члены НАТО должны в знак солидарности отозвать своих послов из Москвы и выдворить послов России. К этому призвал Майкл Рубин, исследователь аналитического центра American Enterprise Institute.

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"США также могли бы закрыть и российские консульства: если возникнет потребность в диалоге, всегда можно обратиться к послу России в ООН", - написал Рубин в колонке, опубликованной в издании The Washington Examiner, передает Голос Америки.

Эксперт American Enterprise Institute и бывший чиновник Пентагона, Рубин также призывает к отмене виз всем гражданам России, которые связаны с ее правительством.

"Путешествия в США, Соединенное Королевство и ЕС должны быть привилегией, а не правом. И если Россия хочет изолироваться еще больше, введя собственные визовые ограничения, ее экономика понесет потери", - пишет Рубин.

Обозреватель отмечает, что подобные меры не должны восприниматься как перегиб. "Россия совершила нападение на одного из ближайших союзников США и должна за это заплатить. Если же Государственный департамент США, внешнеполитическое ведомство Великобритании и министры иностранных дел ЕС прибегнут к символическим угрозам, Путин придет к заключению не только, что ему сойдет с рук даже убийство, но и что Запад слишком слаб, чтобы реально защищаться. Это была бы очень опасная ситуация, ведь Путин решит, что может прибегнуть к таким действиям (как отравление Скрипаля - ред.) где угодно, возможно, даже в Вашингтоне", - предупреждает Рубин.

Напомним, Белый дом до сих пор официально не связал Россию с покушением на Скрипаля, однако президент США Дональд Трамп дал понять, что Америка настроена согласиться с выводами Великобритании, как только будет ознакомлена с ними.

Как сообщал УНИАН, глава правительства Великобритании Тереза Мэй заявила, что в ответ на отравление на территории Королевства бывшего российского шпиона Скрипаля, из страны будут высланы 23 российских дипломата. Официальный Лондон также отозвал приглашение страны в адрес министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Британцы также сократятчисленность официальной делегации России на чемпионат мира по футболу.

В России действия правительства Великобритании назвали провокацией и пообещали не промедлить с ответом.