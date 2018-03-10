Британия уговаривает союзников бойкотировать ЧМ-2018 в России из-за отравления экс-шпиона

Представители британского правительства проводят переговоры с США и европейскими союзниками о скоординированном ответе и бойкоте чемпионата мира по футболу в России.

Британские власти рассматривают возможность коллективного бойкота чемпионата мира по футболу, который состоится в этом году в России, из-за отравления бывшего российского агента Сергея Скрипаля.

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Как сообщает The Times со ссылкой на источники в британском правительстве, представители британского правительства сейчас проводят переговоры с США и европейскими союзниками о скоординированном ответе, который включал бы возможные дипломатические, экономические и военные меры, если выяснится, что за попыткой убийства стоит Кремль.

"Бойкот чемпионата мира безусловно является одним из вариантов", - сказал собеседник издания в Минобороны Британии.

Речь идет, в частности, об отказе политиков высокого уровня и официальных лиц посетить чемпионат. К таким мероприятиям могут присоединиться такие страны как Польша, Япония, Австралия.

Как сообщал УНИАН, глава МИД Британии Борис Джонсон ранее предположил возможный пересмотр участия Британии в ЧМ-2018 в России если выяснится, что за отравлением российского экс-шпиона Сергея Скрипаля стоит Кремль. Кроме того, Джонсон предупредил РФ о возможных санкциях, если будет доказана причастность России.

66-летнего Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию нашли без сознания марта на скамейке в южном английском городе Солсбери. Обоих отравили нервно-паралитическим веществом. Они остаются в больнице в критическом состоянии.

Британские СМИ сообщили, что разведка МІ5 считает отравление попыткой убийства, связанной с Россией.