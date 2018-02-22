Американские СМИ узнали о связи финансиста российской "фабрики троллей" с ЧВК "Вагнер"

Бизнесмен, которого обвиняют в организации работы российской "фабрики троллей", связан с компанией, отправляющей наемников в Сирию.

Российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого обвинили в причастности к вмешательству на выборах в США в 2016 году, связан с военным подрядчиком, замешанным в недавней атаке на американские войска в Сирии.

Читайте такжеРазгром наемников "Вагнера" в Сирии: волонтеры узнали, кто планировал провальную операцию РФ (фото)На прошлой неделе Пригожина обвинили в том, что он использовал принадлежащие ему компании для финансирования российской "фабрики троллей", которая распространяла дезинформацию и провоцировала раскол в американском обществе перед выборами в 2016 году, передает Голос Америки со ссылкой на АВС News.

Представитель правительства США заявил, что Пригожин также связан с «Группой Вагнера» – российской частной военной компанией (ЧВК), которая отправляет наемников в Сирию. Предполагают, что эти наемники были участниками попытки удара по американским войскам и поддерживаемым США Сирийским демократическим силам ранее в этом месяце.

Его связи с «Группой Вагнера» показывают, что, возможно, он помогает президенту России Владимиру Путину проводить его глобальную повестку, сообщает АВС News.

Как сообщал УНИАН, американские военные уничтожили «большое число» россиян и военнослужащих сирийских правительственных войск, в результате воздушного удара 7 февраля, который, по словам официальных лиц, был нанесен в ответ на «неспровоцированную» атаку на Сирийские демократические силы. По данным некоторых СМИ, число уничтоженных российских наемников достигло 200 человек.