Минфин США введет новые санкции против России в течение недели

Речь идет об ограничительных мерах из-за вмешательства России в выборы президента США.

Новые санкции США в отношении России будут введены в течение недели.

Об этом заявил директор Национальной разведки США Дэн Коутс, сообщает The Washington Post.

В ходе слушаний в комитете Сената по вооруженным силам Коатс в ответ на вопрос о том, почему новые санкции, связанные с вмешательством России в выборы, еще не введены, ответил, что глава американского Минфина Стивен Мнучин «объявит о них в течение недели».

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По словам Коатса, ограничения коснутся по меньшей мере нескольких из 13 россиян, имена которых упомянуты в обвинительном заключении, представленном спецпрокурором Робертом Мюллером.

Как сообщал УНИАН, ранее Офис специального прокурора Департамента юстиции США Роберта Мюллера, который расследует возможное вмешательство РФ в президентские выборы в США, сообщил о выдвижении обвинения 13 гражданам России в предполагаемом вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.

В обвинении указаны имена Евгения Пригожина (его называют "поваром Путина"), Михаила Быстрова, Михаила Бурчика (известного также как Михаил Абрамов), Александры Крыловой, Анны Богачевой, Сергея Полозова, Марии Бовды (известной также как Мария Беляева), Роберта Бовды, Вадима Подкопаева, Глеба Васильченко, Ирины Каверзиной, Владимира Венкова и Джейхуна Насими Оглы (известного еще как Асланов).

Также значатся компании «Агентство интернет-исследований», «Конкорд-менеджмент» и «Конкорд-кейтеринг».