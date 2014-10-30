Израиль отозвал посла в Швеции из-за признания Палестины - BBC

19:51, 30 октября 2014
Мир
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Израиль отозвал своего посла в Швеции для консультаций после решения Стокгольма признать Палестину как государство.

REUTERS

Израильские власти осудили этот шаг Швеции, а палестинский президент Махмуд Аббас назвал такое решение храбрым и историческим, передает BBC Украина.

Министр иностранных дел Швеции Марго Вальстрьом выразила надежду, что другие страны последуют примеру ее государства.

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Швеция стала первой европейской страной, которая сделала такой шаг.

В США заявляют, что пока преждевременно признавать Палестину как государство.

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