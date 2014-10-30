Израиль отозвал посла в Швеции из-за признания Палестины - BBC
19:51, 30 октября 2014Мир
0
Израиль отозвал своего посла в Швеции для консультаций после решения Стокгольма признать Палестину как государство.
REUTERS
Израильские власти осудили этот шаг Швеции, а палестинский президент Махмуд Аббас назвал такое решение храбрым и историческим, передает BBC Украина.
Министр иностранных дел Швеции Марго Вальстрьом выразила надежду, что другие страны последуют примеру ее государства.
Читайте такжеШвеция сегодня примет решение о признании государства Палестина
Швеция стала первой европейской страной, которая сделала такой шаг.
В США заявляют, что пока преждевременно признавать Палестину как государство.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter