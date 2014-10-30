ЕС пригрозил России ужесточением санкций

Так прокомментировала возможность введения новых санкций для России в случае признания Россией так называемых «выборов» в частях Донецкой и Луганской областей спикер Верховного представителя ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон Майя Косьянчич.

Она напомнила, что по поводу соответствующего заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова был сделан соответствующий комментарий, в котором ЕС выразил свое „огорчение”. ”С нашей точки зрения, проведение так называемых «президентских» и так называемых «парламентских выборов» самопровозглашенной властью будут противоречить букве и духу Минских соглашений и прервет процесс, который может привести к поиску политического решения. Это не будет рассматриваться как шаг к деэскалации”, - сказала Косьянчич.

Кроме того, спикер Эштон указала, что ограничительные мероприятия постоянно находятся на рассмотрении. „Они могут быть изменены в любое время в свете нового развития событий и ситуации и местах”, - напомнила она позицию ЕС.

Отвечая на вопрос относительно того, что Франция может доставить России «Мистрали» уже 14 ноября, Косьянчич сказала, что по этому поводу нет комментариев. „Но мы уверены, что Франция также реагирует (на развитие ситуации в Украине)”, - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, РФ в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержки российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики».

Россия поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

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В рамках Минских договоренностей сепаратисты обязались проводить выборы только в соответствии с законодательством Украины. Однако позже заявили о намерении провести 2 ноября собственное голосование, которое определит депутатов местных парламентов и глав так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".

Вместе с тем США и ЕС заявили, что проведение выборов в самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» будет нарушением минских договоренностей.

17 октября во время многосторонних переговоров в Милане с участием президента РФ Владимира Путина президент Украины Порошенко заявил, что местные выборы на Донбассе должны пройти согласно подписанного им накануне закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей - 7 декабря.

28 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ готова признать результаты «выборов» в самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».

29 октября Эштон заявила, что Европейский Союз сожалеет в связи с высказываниями Лаврова относительно признания Москвой так называемых местных выборов в Луганской и Донецкой «народных республиках», что противоречит Минским договоренностям, и призвала РФ использовать свое влияние, чтобы выборы на Донбассе прошли в соответствии с украинским законодательством.