Главой МВД РФ станет бывший начальник охраны Путина

Об этом телеканалу "Дождь" сообщил источник в МВД РФ. До конца этой недели прошение Владимира Колокольцева может быть удовлетворено. В ведомстве ожидают, что исполняющим обязанности министра станет Виктор Золотов, нынешний главком внутренних войск и первый заместитель Владимира Колокольцева, а в недавнем прошлом - глава личной охраны президента Владимира Путина.

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Эту информацию телеканалу подтвердил и источник, близкий к столичной мэрии. По его словам, в правительстве уже давно ждут подобной рокировки. Именно с этим связана неожиданная публичность некогда самого закрытого российского силовика Виктора Золотова. 8 октября он неожиданно дал пространное интервью на телевидении, в котором рассказал о своей инспекционной поездке по Сибири.

Однако пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что ему ничего неизвестно об отставке министра внутренних дел Владимира Колокольцева. "Мне об этом ничего не известно", - заявил он.

В девяностые годы Виктор Золотов был телохранителем мэра Петербурга Анатолия Собчака. Владимир Путин в это время занимал должность заместителя мэра города.

С 2000 по 2013 год он возглавлял Службу охраны президента, а также являлся заместителем начальника ФСО. В сентябре 2013 года Виктор Золотов был переведен в МВД, где стал заместителем командующего внутренними войсками, в мае этого года командующим и заместителем главы МВД. На прошлой неделе, 23 октября, Виктор Золотов стал первым заместителем министра.