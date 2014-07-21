Завтра Путин проведет заседание Совбеза по вопросу «территориальной целостности РФ»

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

«22 июля под председательством Путина состоится заседание Совета безопасности, на котором планируется рассмотреть комплекс вопросов, связанных с обеспечением суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации», - говорится в сообщении

С докладом выступит секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

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Путин регулярно проводит аналогичные заседания, на которых обсуждается развитие конфликта на востоке Украины. Обычно в заседаниях участвуют председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, председатель Совета федерации Валентина Матвиенко, руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов, секретарь Совбеза Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Михаил Фрадков, заместитель секретаря Совбеза Рашид Нургалиев и постоянный член Совбеза Борис Грызлов.