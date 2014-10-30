Французское правительство не дает разрешение на поставку "Мистраля" в Россию - DCNS

03:40, 30 октября 2014
Мир
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Представитель выпускающей "Мистрали" французской компании DCNS Эммануэль Гаудез сказал, что компания "по-прежнему ожидает необходимую экспортную лицензию французского правительства"

Reuters

"В связи с этим пока невозможно определить дату передачи корабля на текущей стадии", - заявил представитель компании  "Газете.Ru".

Напомним, накануне вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил о том, что первый вертолетоносец "Мистраль" будет передан российской стороне 14 ноября, в связи с чем, компанию "Рособоронэкспорт" пригласили во Францию на церемонию передачи вертолетоносца РФ.

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В свою очередь, правительство Франции не подтвердило информацию о том, что Франция готова передать России один из двух вертолетоносцев "Мистраль"

Ранее президент Франсуа Олланд заявлял, что Франция не будет передавать "Мистраль", пока не изменятся политические условия.

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