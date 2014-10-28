Олланд не одобрит передачу "Мистраля" РФ пока ситуация не изменится

Сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра обороны Франции Жан-Ива Ле Дриана. "Если политические условия не изменятся, президент (Франции Франсуа Олланд – УНИАН) не станет давать своего разрешения на передачу", - сказал министр.

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Ранее сообщалось, что передача России первого вертолетоносца "Мистраль" должна произойти 14 ноября во французском Сен-Назере. Дата не является официальной.

Как сообщал УНИАН, администрация президента Франции 3 сентября объявила о решении отказаться от поставок "Мистраля" России. Франция решила отложить на месяц поставку корабля, который россияне должны были получить в октябре этого года.

На саммите НАТО в Ньюпорте 4 сентября президент Франции Франсуа Олланд заявил, что поставка десантных кораблей "Мистраль" России будет зависеть от развития ситуации в Украине. Он отметил, что Франция не будет приостанавливать выполнение контракта, но также не будет поставлять корабли, если ситуация в Украине будет усложняться.