Президентом Армении стал экс-премьер Армен Саркисян

Кандидатуру Армена Саркисяна выдвинули 65 депутатов от фракций Республиканская партия Армении и Армянская революционная федерация Дашнакцутюн.

Армянский парламент 90 голосами "за" и 10 голосами "против" выбрал бывшего премьера и посла Армена Саркисяна четвертым президентом Армении.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на агентство ARKA.

Парламент Армении впервые выбирал главу государства, поскольку страна в 2015 году перешла к парламентской форме правления. Всего в голосовании приняли участие 101 из 105 депутатов. Один бюллетень признали недействительным.

Кандидатуру Армена Саркисяна выдвинули 65 депутатов от фракций Республиканская партия Армении и Армянская революционная федерация Дашнакцутюн.

Новоизбранный президент вступит в должность 9 апреля после окончания полномочий действующего главы государства Сержа Саргсяна. В тот же день правительство подаст в отставку. Премьер-министр будет избран правящей партией или правящей коалицией.

Читайте такжеВ Армении русский язык будут изучать как иностранный - министрАрмен Саркисян занимался дипломатической работой с 1991 года и в 1991-1996 годах занимал должность Временного поверенного в делах Армении, затем - посла в Великобритании. В 1992-1996 годах был старшим послом в Европе, послом в Евросоюзе, Бельгии, Нидерландах, Люксембурге, Ватикане, главой миссии Армении в ЕС.

В 1996-1997 годах занимал пост премьер-министра Армении. В 1998-1999 годах переназначен послом в Соединенном Королевстве и Ватикане.

Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.