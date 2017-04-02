На парламентских выборах в Армении побеждает провластная партия - экзит-поллы

На парламентских выборах в Армении побеждает провластная Республиканская партия президента Сержа Саргсяна.

Об этом свидетельствуют данные экзит-поллов, проведенных Армянской ассоциацией социологов и международным агентством Gallup International, передает Deutsche Welle.

Читайте такжеАзербайджан и Армения заявили о столкновениях и потерях в Нагорном Карабахе

По данным опроса, Республиканская партия получила 46% голосов избирателей. Главный оппозиционный альянс поддержали 25% избирателей.

Оппозиционеры жалуются на нарушения на избирательных участках, а до дня голосования предупреждали о запланированных властью массовых фальсификациях. Саргсян, в свою очередь, заверяет, что власть приложила "колоссальных усилий, чтобы сделать это знаковое голосование безупречным".

По данным Центризбиркома, участие в голосовании приняли около 61% избирателей. Порог явки на выборах не предусмотрен.

Всего в выборах участвовали пять партий и четыре партийных блока, всего около 1,5 тыс. кандидатов, которые состязались за 101 депутатское кресло.

Согласно законодательству, партии должны были преодолеть пятипроцентный, а блоки – семипроцентный барьер. Если по итогам выборов или в результате формирования коалиции стабильное большинство из 54% депутатов не будет сформировано, то на 28-й день со дня голосования проводится второй тур парламентских выборов.

Эти выборы были первыми после перехода республики на парламентскую форму правления. Полностью республика перейдет на новую форму правления в 2018 году, когда закончится срок полномочий действующего президента Армении.