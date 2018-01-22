В шведском Мальме снова прогремел взрыв

Взрыв прогремел в воскресенье вечером возле офисного здания в микрорайоне Розенгорд в Мальме на юге Швеции.

Говорится в сообщении для прессы полиции Мальме, - пишет шведское информационное агентство ТТ.

"В региональный центр управления полиции поступило несколько звонков с Розенгорда о громком взрыве. В настоящее время информации о пострадавших нет", — сказано в сообщении полиции. .

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Сообщается о повреждении фасада здания, возле которого произошел взрыв. На месте инцидента ожидается прибытие взрывотехников. О причинах взрыва пока информации нет.

Заметим, что детонация произошла на той же улице, где находится полицейский участок и которая недавно также пострадала от взрыва.