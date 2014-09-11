США ищут покупателей на недоставшиеся России "Мистрали"

Об этом заявил военно-морской министр США Рэй Мабус, сообщает top.rbc.ru. Отвечая на вопрос журналистов о предложениях США и ряда европейских депутатов выкупить корабли, он сказал, что должны рассматриваться все возможности для того, "чтобы эти 2 десантных корабля не попали в российские руки. Это даст им такие возможности, которых у них нет".

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Выкупить "Мистрали" в начале августа предлагали немецкие парламентарии. Заместитель председателя комитета по обороне парламента Германии Карл Ламерс предложил Франции отказаться от поставки России двух вертолетоносцев "Мистраль", а НАТО - помочь Парижу выкупить французский контракт либо взять военные корабли в аренду.

Перекупить вертолетоносцы предлагали в конце мая и американские конгрессмены. Они подали обращение к генсеку НАТО Андерсу Фог Расмуссену, заявив, что такой шаг покажет Владимиру Путину, что союзники по НАТО не потерпят его "безрассудные шаги".

В середине марта министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус пригрозил России расторжением сделки в ответ на ее действия в Крыму. И только в начале сентября Франция отказалась от поставок первого вертолетоносца России. "Президент страны пришел к заключению, что, несмотря на перспективу перемирия, условий, при которых Франция могла бы разрешить поставку первого из вертолетоносцев, не существует", - говорилось в заявлении администрации президента Франции.

В ответ на этот шаг заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов заявил, что "отказ от этого контракта не будет для нас трагедией в плане перевооружения и реализации госпрограммы вооружения".

Согласно контракту, подписанному 17 июня 2011 года, Франция должна была построить для России 2 десантно-вертолетных корабля класса "Мистраль". Сумма сделки составляет чуть более 1,1 млрд евро, стоимость непосредственно строительства двух вертолетоносцев - 980 млн евро. Остальные затраты предполагают адаптацию технической документации.