Олланд: Украина и Россия договорились ускорить процесс обмена пленными

Переговоры с участием президентов Украины и России Петра Порошенко и Владимира Путина, а также канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда прошли в сегодня в Милане, сообщают РИА Новости.

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"Об обменах пленными там, опять же, была достигнута договоренность, чтобы ускорить (этот процесс)", - сказал французский президент.