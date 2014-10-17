Олланд: Украина и Россия договорились ускорить процесс обмена пленными
19:03, 17 октября 2014Политика
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Президент Франции Франсуа Олланд заявляет, что на встрече в Милане в нормандском формате достигнута договоренность ускорить процесс обмен пленными на востоке Украины.
REUTERS
Переговоры с участием президентов Украины и России Петра Порошенко и Владимира Путина, а также канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда прошли в сегодня в Милане, сообщают РИА Новости.
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"Об обменах пленными там, опять же, была достигнута договоренность, чтобы ускорить (этот процесс)", - сказал французский президент.
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