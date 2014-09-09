Франция отменила испытание "Мистраля" российскими моряками - источник

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированный источник.

Девятиденные испытания с российскими моряками на борту должны были начаться завтра, 10 сентября.

"Они отложены на несколько дней", - сообщил источник.

По его словам, "это несомненно технические причины, не имеющие ничего общего с ситуацией в Украине".

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Как сообщал УНИАН, президент Франции Франсуа Олланд пояснил, что контракт на поставку "Мистралей" России не расторгнут и даже не заморожен. Однако его дальнейшая судьба зависит от развития событий в Украине.

Ранее французские чиновники не обращали внимания на критику своих западных партнеров и заявляли, что поставят минимум первый "Мистраль" россиянам, поскольку они уже за него заплатили, и говорили, что могут пересмотреть решение только о поставке второго заказанного корабля.

Весь контракт стоимостью 1,2 млрд евро стал крупнейшим оружейным контрактом между Россией и государством из Западной Европы после развала СССР.