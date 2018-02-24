Президент Чехии просил выдать подозреваемого в хакерстве России, а не США – министр

В прошлом году суд Чехии постановил, что 30-летнего Никулина можно выдать и США, и России.

Президент Чехии Милош Земан несколько раз просил об экстрадиции в Россию подозреваемого в хакерстві и задержанного в Праге россиянина Евгения Никулина, выдачи которого добиваются США.

Читайте такжеРоссия стала лидером международной киберпреступности - доклад«Это правда, что в этом году было две встречи, на которых президент просил меня выдать российского гражданина не США, а России», – сказал министр юстиции Чехии Роберт Пеликан чешскому новостному сайту aktualne.cz.

Пресс-секретарь Земана Йиржи Овчачек отказался от комментариев.

В прошлом году суд Чехии постановил, что 30-летнего Никулина можно выдать и США, и России. Окончательное решение относительно страны выдачи россиянина должен одобрить министр юстиции Чехии.

В США его обвиняют в хищении информации у интернет-компаний LinkedIn, Dropbox и ряда других. Его адвокаты утверждают, что агенты ФБР США пытались добиться от него признаний во взломе ресурсов Демократической партии США в ходе президентской кампании Хиллари Клинтон.

Никулин заявлял, что не причастен к кибератакам на серверы Демократической партии США и отрицал обвинения американских правоохранителей.

Россия также обращалась с требованием экстрадиции Никулина по обвинению в краже, организованной через интернет.

Евгений Никулин был арестован чешской полицией в сотрудничестве с ФБР США в октябре 2016 года на основании ордера Интерпола, выданного по запросу США.

После его ареста Москва обвинила Вашингтон в преследовании ее граждан и пообещала бороться за экстрадицию Никулина.