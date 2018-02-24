Совбез ООН отложил голосование по Сирии из-за России

Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия готова согласовать резолюцию Совета безопасности ООН, но нужны гарантии, что все стороны будут соблюдать перемирие.

Совбез ООН отложил голосование об установлении перемирия в Сирии. Члены Совета не смогли достичь согласия с Россией относительно текста соответствующей резолюции.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на BBC.

Голосование за резолюцию перенесли, теперь оно состоится 24 февраля в 19:00 по киевскому времени.

Решение Совбеза ООН позволило бы начать поставки гуманитарной помощи в пораженные районы Сирии. Проект призывает до общего перемирия, которое должно вступить в силу через 72 часа после принятия резолюции.

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Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия готова согласовать резолюцию Совета безопасности ООН, но нужны гарантии, что все стороны будут соблюдать перемирие.

Напомним, что за пять дней бомбардировокправительственных войск в районе Восточная Гута погибли более 400 человек, еще 2 тысячи — ранены. Этот регион — один из последних в Сирии, который остается под контролем оппозиции, поддерживаемой США. Район четыре года находится в осаде сирийской армии и союзников Асада, среди которых — Россия.