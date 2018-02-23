Сегодня в ООН рассмотрят вопрос Восточной Гуты, где Кремль и режим Асада устроили гуманитарную катастрофу

Вчера из-за России голосование по соответствующему проекту не состоялось.

Сегодня, 23 февраля, Совет Безопасности ООН будет голосовать за проект резолюции о 30-дневном перемирии в Сирии, которое позволит поставить гуманитарную помощь и осуществить эвакуацию населения из сирийской Восточной Гуты.

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает издание, пока не известно, поддержит ли текст резолюции Россия. В четверг из-за позиции России голосование по соответствующему проекту не состоялось. Представитель Москвы в Совете Безопасности Василий Небензя намекнул, что не намерен голосовать за проект, внесенный Швецией и Кувейтом, и предложил внести в документ ряд правок.

Читайте такжеМеркель призвала прекратить "резню в Сирии"О содержании поправок, внесенных в текст, пока не известно. Голосование в Нью-Йорке запланировано на 11:00 утра по местному времени. Чтобы документ одобрили, необходимые 9 голосов "за" и ни одного вето со стороны постоянных членов Совета безопасности ООН - России, Китая, США, Великобритании и Франции.

Напомним, Совет Безопасности ООН во время специального заседания в четверг, 22 февраля, не смог принять проект резолюции по Сирии, которая предусматривает 30-дневное прекращение огня и делает возможной доставку гуманитарной помощи и эвакуацию мирного населения, в частности, из Восточной Гуты.

Восточная Гута является последним анклавом недалеко от сирийской столицы, который находится под контролем повстанцев, среди которых преобладает исламистская группа "Джебхат ан-Нусра". Район окружен со всех сторон войсками Башара Асада и подразделениями его союзников. От авиаударов и обстрелов в Восточной Гуте за последние пять дней, по последним данным, погибли уже более 400 гражданских.