США объявили о введении крупнейшего пакета санкции против КНДР

17:26, 23 февраля 2018
Мир
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Ким Чен Ын / REUTERS

Об этом говорится в выдержках из речи президента, которые публикует Белый дом, передает Associated Press.

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В частности, под санкции попадут 56 судов и несколько судоходных компаний Северной Кореи. Пакет новых ограничений должен ударить по поставкам топлива и наличных денег в КНДР, отмечает агентство.

Трамп в пятницу, 23 февраля, выступит на конференции Conservative Political Action Conference, где и расскажет подробно о новых санкциях против Северной Кореи.

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Теги: #санкции против КНДР#США и КНДР