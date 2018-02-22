На минуточку: в Москве задержали оппозиционера Навального

Как сообщил Навальный, к его задержанию были привлечены семеро правоохранителей.

Российского оппозиционера Алексея Навального задержали сегодня в Москве во время его визита к стоматологу.

Об этом политик написал в своем Twitter. Он написал: "Заболел зуб, пошёл в стоматологию. Вышел из стоматологии - здрасте, второй оперативный полк, вы задержаны. Везут куда-то.".

Заболел зуб, пошел в стоматологию. Вышел из стоматологии - здрасьте, второй оперативный полк, вы задержаны. Везут куда-то. — Alexey Navalny (@navalny) February 22, 2018

Позже Навальный написал, что его привезли в участок, но через 10 минут уже отпустили.

"Правда отпустили. Дали мне протокол, что против меня дело по 20.2.8 (до 30 суток ареста) и всё. Предложили подбросить куда надо. Я отказался и поехал на работу. Не понял, что это было и зачем меня семь человек задерживали", - написал российский оппозиционер.

Правда отпустили. Дали мне протокол, что против меня дело по 20.2.8 (до 30 суток ареста) и все. Предложили подбросить куда надо. Я отказался и поехал на работу. Не понял, что это было и зачем меня семь человек задерживали. — Alexey Navalny (@navalny) February 22, 2018

Как сообщал УНИАН, 25 декабря Центризбирком РФ отказал Навальному в регистрации кандидатом на выборах президента России. Члены комиссии объяснили свое решение тем, что согласно закону, граждане, осужденные к лишению свободы за тяжкие преступления, не имеют права участвовать в выборах в течение 10 лет после снятия или погашения судимости.