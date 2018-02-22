Администрация Трампа готовит новые санкции против РФ за вмешательство в президентские выборы

Когда администрация примет окончательное решение и какие меры рассматриваются пока не известно.

Администрация Трампа рассматривает введение новых санкций против России в ответ на вмешательство в выборы и разрушительную кибератаку в прошлом году.

Об этом заявили высокопоставленные официальные лица США, сообщает Reuters.

И республиканцы, и демократы в Конгрессе США, которые почти единогласно приняли новый законопроект о санкциях против России прошлым летом, раскритиковали президента Дональда Трампа за то, что он не наказал Москву, и обвинили его в том, что он мягок с его российским коллегой Владимиром Путиным.

Читайте такжеПослы ЕС продлили санкции за нарушение суверенитета УкраиныИх взаимное осуждение последовало за решением администрации Трампа в январе пока не объявлять санкции против России.

В ходе брифинга для группы журналистов трое старших административных сотрудника, занимающихся вопросами санкций, сказали, что процесс медленно продвигается по юридическим причинам и не может быть ускорен в ответ на негативные заявления.

Они не представили подробных сведений о том, когда администрация примет решение и какие меры рассматриваются.

"Процесс по санкциям длинный; он трудный; он не приятный, но когда есть доказательства и мы готовы, мы идем вперед с санкциями”, - сказал один из чиновников.

Чиновники заявили, что в настоящее время ведется активный поиск вариантов, как реагировать на признание на прошлой неделе России ответственной за разрушительную кибератаку “NotPetya” в прошлом году.