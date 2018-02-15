Минфин США обещает ввести новые санкции против РФ в "ближайшем будущем"

В Министерстве финансов США утверждают, что сейчас активно работают над введением санкций против российских олигархов.

Министерство финансов США введет новые санкции против богатых россиян в ответ на возможное вмешательство Москвы в американские президентские выборы 2016 года «в ближайшем будущем».

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Об этом заявил во время слушаний в Финансовом комитете Сената США 14 февраля глава ведомства Стивен Мнучин, передает Радио Свобода.

«Мы активно работаем над этими санкциями», – сказал Мнучин.

Конгресс подавляющим большинством голосов проголосовал за новые санкции против России летом прошлого года, которые неохотно подписал президент США Дональд Трамп, выступая за установление более тесных связей с Москвой.

В прошлом месяце Минфин США обнародовал список из 114 высокопоставленных российских политических деятелей и 96 «олигархов», которые, как сообщалось, получили деньги и власть благодаря тесным контактам с президентом России Владимиром Путиным. Речь шла также о наличии тайного приложении в списке, детали которого неизвестны.

Министр финансов США Стивен Мнучин 30 января заявил, что готовятся новые санкции, и его ведомство обнародует их «в ближайшие несколько месяцев, а, возможно, через месяц».