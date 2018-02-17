США оценили ущерб от кибератак в 2016 году
14:18, 17 февраля 2018
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Кибератаки, нацеленные на важные инфраструктурные секторы, могут наносить очень большой ущерб экономике США.
Иллюстрация \ REUTERS
В 2016 году кибератаки нанесли ущерб американской экономике на сумму от $57 млрд до $109 млрд. Об этом говорится в докладе американского правительства, основанном на данных спецслужб.
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«Кибератаки, нацеленные на важные инфраструктурные секторы, могут наносить очень большой ущерб экономике США», - говорится в докладе. При этом в Белом доме отмечают, что кибератаки организуют не только правительства других стран, но и корпоративные конкуренты, активисты и преступные группировки.
Как сообщал УНИАН, 16 февраля США обвинили Россию в кибератаке с вирусом NotPetya, которая произошла в июне 2017 года. В Вашингтоне атаку охарактеризовали как «самую разрушительную и дорогостоящую в истории».
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