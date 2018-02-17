США оценили ущерб от кибератак в 2016 году

14:18, 17 февраля 2018
Мир
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Иллюстрация \ REUTERS

Читайте такжеБритания официально обвинила Россию в атаке вируса-вымогателя NotPetyaНаибольшую активность в плане кибератак проявили Россия, КНДР, Китай и Иран, утверждают в Белом доме США.

«Кибератаки, нацеленные на важные инфраструктурные секторы, могут наносить очень большой ущерб экономике США», - говорится в докладе. При этом в Белом доме отмечают, что кибератаки организуют не только правительства других стран, но и корпоративные конкуренты, активисты и преступные группировки.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля США обвинили Россию в кибератаке с вирусом NotPetya, которая произошла в июне 2017 года. В Вашингтоне атаку охарактеризовали как «самую разрушительную и дорогостоящую в истории».

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