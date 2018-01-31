В Сенате США недовольны отсутствием новых санкций против России

Сенаторы-демократы направили государственному секретарю США письмо, в котором назвали отказ от введения новых санкций «неприемлемым».

Сенаторы США от демократической партии раскритиковали президента Дональда Трампа за то, что он не ввел новые санкции против России после публикации так называемого «кремлевского доклада».

Как сообщает «Радио Свобода», Бен Кардин, главный демократ в сенатском комитете по международным отношениям, и еще 19 демократов Сената 30 января направили письмо государственному секретарю США Рексу Тиллерсону, в котором говорится, что отказ от введения новых санкций является «неприемлемым».

Читайте такжеВ Atlantic Council заявили о подмене текста "кремлевского доклада" в последний моментВ своем письме 20 сенаторов обвинили администрацию в неспособности сделать все возможное, чтобы сдержать любое будущее вмешательство в иностранные выборы и выразили «обеспокоенность» тем, что политика Администрации Трампа по отношению к России «не полностью отражает четкое намерение Конгресса, описанное в законодательстве».

«Это неприемлемо. Не внося никаких новых санкций в соответствии с мандатами CAATSA, США остаются уязвимыми для активного российского управления на ноябрьских выборах в Конгресс», – говорится в тексте письма.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов США представило так называемый «кремлевский доклад» - список 210 приближенных к Путину лиц, в отношении которых могут быть введены санкции. В их числе все члены правительства РФ, сотрудники администрации президента, «другие высокопоставленные политические лидеры» и олигархи.

В список, в частности, вошли пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, глава администрации президента Андрей Вайно, председатель правительства Дмитрий Медведев и глава МИД Сергей Лавров.

В разделе «другие высокопоставленные политические лидеры» указаны глава Совета федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава ФСБ Александр Бортников, мэр Москвы Сергей Собянин.

В список также попали главы российских госкорпораций, в их числе руководители «Роснефти» и «Газпрома» Игорь Сечин и Алексей Миллер, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, гендиректор РЖД Олег Белозеров, глава Сбербанка Герман Греф, глава «Интер РАО» Борис Ковальчук. В числе олигархов в «кремлевском докладе» указаны Алишер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов, Олег Дерипаска, Евгений Касперский, Владимир Евтушенков, Петр Авен, Аркадий и Борис Ротенберги, Геннадий Тимченко, Олег Тиньков и Александр Мамут.