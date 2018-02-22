Дело Манафорта: в США против экс-советника Януковича выдвинули новые обвинения
04:19, 22 февраля 2018
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Документ, составленный в окружном суде Округа Колумбия, занимает одну страницу и не позволяет судить о характере обвинений.
Пол Манафорт / REUTERS
Новые уголовные обвинения, выдвинутые спецпрокурором Робертом Мюллером против бывших сотрудников предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта и Рика Гейтса, официально зафиксированы в судебном документе и скреплены печатью.
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Как передает Голос Америки, корреспондент агентства Reuters в среду получил возможность увидеть указанный документ. Документ, составленный в окружном суде Округа Колумбия, занимает одну страницу и не позволяет судить о характере обвинений.
Тем не менее, в прошлую пятницу офис Мюллера сообщил в другом судебном документе об обнаружении «дополнительных криминальных действий» Манафорта в связи с рядом случаев мошенничества и сговора в банковской сфере, относящихся к ссуде на приобретение принадлежащего Манафорту дома в Ферфаксе, Вирджиния.
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