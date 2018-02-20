Спецпрокурор США обвинил в даче ложных показаний адвоката, работавшего по делу Тимошенко

Обвинения американскому юристу Алексу Ван Дер Зваану были предъявлены 16 февраля.

Офис специального прокурора США Роберта Мюллера предъявил обвинения в даче ложных показаний адвокату Алексу Ван Дер Зваану.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на обвинительное заключение.

Читайте такжеЛевочкин просил деньги у украинских олигархов для Манафорта - СМИОбвинения американскому юристу Алексу Ван Дер Зваану были предъявлены 16 февраля, его обвинили в даче ложных показаний ФБР в рамках расследования касательно его разговоров, связанных с отчетом, который он помог готовить для рассмотрения дела над Юлией Тимошенко.

Сообщается, что он якобы солгал следователям о прошлых связях с Ричардом Гейтсом, которому вместе с бывшим руководителем президентской кампании Трампа Полом Манафортом предъявлены обвинения по 12 пунктам в октябре прошлого года.

Bloomberg отмечает, что компания Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP подготовила доклад, в котором поддерживалась позиция стороны обвинения по делу Тимошенко. Плата за документ составила только $12 тыс. Но в следующем году компании перечислили еще $1 млн.

По информации Bloomberg, к тому, что для подготовки доклада наняли Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, причастен политтехнолог Пол Манафорт.

Ранее УНИАН сообщал, что офис специального прокурора Департамента юстиции США Роберта Мюллера, который расследует возможное вмешательство РФ в президентские выборы в США, сообщил о выдвижении обвинения 13 гражданам России в предполагаемом вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.