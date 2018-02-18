Посольство Польши в Тель-Авиве разрисовали свастиками и ругательствами (фото)
23:49, 18 февраля 2018
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Полиция, прибывшая к месту происшествия, возбудила уголовное дело по факту вандализма и приступила к сбору свидетельских показаний.
Вандалы оставили надписи на воротах дипучреждения / фото 9tv.co.il
Сегодня в Тель-Авиве на улице Сутина на доске объявлений у посольства Польши дипломаты обнаружили нарисованные свастики и надписи типа "польское дерьмо", "убийцы" и неприличные ругательства на английском языке.
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Как сообщает 9 канал, неизвестные нарисовали аналогичные знаки и на воротах консульства.
Полиция, прибывшая к месту происшествия, возбудила уголовное дело по факту вандализма и приступила к сбору свидетельских показаний.
Вчера премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил в Мюнхене, что во время Холокоста "были польские исполнители, а были и еврейские".
Это высказывание вызвало резкие ответные комментарии со стороны израильских политиков.
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