Посольство Польши в Тель-Авиве разрисовали свастиками и ругательствами (фото)

23:49, 18 февраля 2018
Мир
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Вандалы оставили надписи на воротах дипучреждения / фото 9tv.co.il

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Как сообщает 9 канал, неизвестные нарисовали аналогичные знаки и на воротах консульства.

Полиция, прибывшая к месту происшествия, возбудила уголовное дело по факту вандализма и приступила к сбору свидетельских показаний.

Вчера премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил в Мюнхене, что во время Холокоста "были польские исполнители, а были и еврейские".

Это высказывание вызвало резкие ответные комментарии со стороны израильских политиков.

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Теги: #Польша#Тель-Авив