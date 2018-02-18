Власти Лондона запретили беспилотники

14:44, 18 февраля 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом говорит в исследовании Транспортного комитета Лондонской ассамблеи, пишет auto.24tv.ua.

Согласно исследованию ученых, нынешняя инфраструктура не готова к использованию беспилотных авто, автобусов и дронов для доставки почты в дома. Засилье этих транспортных средств может парализовать город.

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Кроме того, ученые предсказывают негативный социальный эффект – потерю рабочих мест водителями такси и автобусов.

Решение проблемы транспорта Лондона специалисты видят изменение маршрутов существующего транспорта, а также расширение услуг каршерингу (пользование одним авто многими людьми), пока работы не начнут вытеснять людей с автодорог и улиц.

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Теги: #беспилотное такси#беспилотные автомобили#беспилотные авто Британия