Беспилотное летающее такси Airbus впервые поднялось в воздух

Выполнять полеты летающее такси Airbus будет по заранее заданным маршрутам, незначительно отклоняясь от них только в случае, если потребуется избежать столкновения.

Беспилотное аэротакси, разрабатываемое подразделением A3 европейского авиастроительного концерна Airbus, 31 января 2018 года впервые поднялось в воздух.

Об этом в своем блоге написал руководитель команды разработчиков Зак Лаверинг. Как передает N+1, проверки проводились на полноразмерном прототипе летательного аппарата.

Разработа аэротакси проекта Vahana началась в феврале 2016 года. Летательный аппарат с вертикальными взлетом и посадкой выполнен по схеме конвертоплана с передним и задним поворачивающимися крыльями. На консолях каждого крыла размещены по четыре электромотора с воздушными винтами.

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Согласно предварительным планам, Vahana будет перевозить либо одного пассажира, либо какой-нибудь груз. Беспилотный конвертоплан получит систему уклонения от столкновения с препятствиями и другими летательными аппаратами. Выполнять полеты воздушное такси будет строго по заранее заданным маршрутам, незначительно отклоняясь от них только в случае, если потребуется избежать столкновения.

Во время первого полета прототип воздушного такси, названный Alpha One, вертикально взлетел на высоту пяти метров, завис на 53 секунды и плавно приземлился. Вскоре после посадки аэротакси выполнило второй полет. Испытания проводились на аэродроме A3 в Пендлтоне штата Орегон.

В испытаниях участвовал полноразмерный прототип аэротакси, имеющий в длину 6,2 метра, в ширину — 5,7 метра (по наибольшему размаху крыла) и в высоту — 2,8 метра. Максимальная взлетная масса аппарата составляет 745 килограммов. Другие подробности состоявшихся испытаний не уточняются.

Ранее подразделение A3 объявляло, что испытания прототипа летающего такси проекта Vahana будут проводиться на протяжении трех месяцев. Их планируется завершить полноценным полетом, в котором аппарат должен будет вертикально взлететь, перейти в горизонтальный полет, уклониться от неожиданного возникшего препятствия, перейти в режим вертикальной посадки, уклониться от препятствия на земле и совершить посадку.