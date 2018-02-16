Трамп прокомментировал обвинения против 13 россиян во вмешательстве в американские выборы

Президент США отметил, что Россия начала кампанию против США в 2014 году, задолго до его решения баллотироваться в президенты.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал обвинения Минюста США против 13 граждан России в предполагаемом вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году..

Об этом президент США написал на своей странице в Twitter.

"Россия начала кампанию против США в 2014 году, задолго до того, как я объявил, что пойду в президенты. На результаты выборов это не повлияло. Кампания Трампа не сделала ничего плохого - никакого тайного сговора!" - утверждает Трамп.

Russia started their anti-US campaign in 2014, long before I announced that I would run for President. The results of the election were not impacted. The Trump campaign did nothing wrong - no collusion! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 16, 2018

Как сообщал УНИАН, ранее Офис специального прокурора Департамента юстиции США Роберта Мюллера, который расследует возможное вмешательство РФ в президентские выборы в США, сообщил о выдвижении обвинения 13 гражданам России в предполагаемом вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.

В обвинении указаны имена Евгения Пригожина (его называют "поваром Путина"), Михаила Быстрова, Михаила Бурчика (известного также как Михаил Абрамов), Александры Крыловой, Анны Богачевой, Сергея Полозова, Марии Бовды (известной также как Мария Беляева), Роберта Бовды, Вадима Подкопаева, Глеба Васильченко, Ирины Каверзиной, Владимира Венкова и Джейхуна Насими Оглы (известного еще как Асланов).

Также значатся компании «Агентство интернет-исследований», «Конкорд-менеджмент» и «Конкорд-кейтеринг».