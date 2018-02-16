В Кремле отказались комментировать новые данные о сотнях погибших и раненых наемниках РФ в Сирии

Песков также отказался комментировать сообщение МИД РФ о гибели пяти российских граждан в Сирии.

В Кремле отказались комментировать новые данные о сотнях погибших и раненых россиян в Сирии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У нас никакой новой информации нет. Также, как я говорил вам вчера, – все, что мы могли сказать, мы уже сказали по этому вопросу», - сказал Песков.

При этом он отказался комментировать сообщения МИД РФ о гибели пяти российских граждан в Сирии.

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«Мне нечего добавить к тому, что мы уже говорили», - подчеркнул Песков.

Как сообщал УНИАН, по данным Reuters, около 300 работающих на связанную с Кремлем российскую частную военную компанию человек были убиты и ранены в Сирии на прошлой неделе.

Российский военный врач сказал, что около 100 человек погибли, а источник, который знаком с несколькими бойцами, сказал, что число жертв превысило 80. Время потерь совпало с боем 7 февраля в окрестностях сирийского города Дейр-эз-Зор, где, по словам американских чиновников и знакомых участников столкновения, силы возглавляемой США коалиции атаковали формирования, связанные с союзником Москвы президентом Сирии Башаром Асадом.

15 февраля в Министерстве иностранных дел РФ подтвердили гибель пяти россиян в результате авиаудара США в Сирии в начале февраля и назвали дезинформацией материалы о гибели десятков и сотен российских граждан.