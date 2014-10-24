Россия обвинила украинские войска в использовании кассетных бомб на Донбассе

Мир не замечает непропорционального применения силы на Донбассе, в том числе кассетных боеприпасов. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передают РИА Новости.

"Вместо того, чтобы начать мирный диалог, войска послали, танки, самолеты. И, кстати говоря, мировое сообщество как-то помалкивает, закрылось там, как будто не видит ничего, как будто вообще нет такого слова "непропорциональное применение силы", — сказал Путин.

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Он напомнил, что во время конфликта на Северном Кавказе в непропорциональном применении силы упрекали Россию. "Сейчас нет такого словосочетания "непропорциональное применение силы", а ведь применяются кассетные бомбы, применяется уже тактическое оружие", — отметил он.

Ранее Путин назвал США «нуворишами» и обвинил Америку в разжигании конфликта в Украине. Кроме того, он заявил, что Россия не претендует на глобальное мировое господство.