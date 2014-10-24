Путин о конфликте в Украине: «Не мы это начали»

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал во время выступления на площадке дискуссионного клуба «Валдай».

«Что же нас ждет, если мы предпочтем жить не по правилам... Такой сценарий вполне реальный и исключить его нельзя, учитывая напряженность обстановки в мире. Ряд прогнозов, наблюдая сегодняшнюю тенденцию, уже можно сделать и, к сожалению, они не оптимистичны», - сказал Путин.

«Если мы не создадим четкую систему взаимных обязательств и договоренностей, не построим механизмы решения кризисных ситуаций - признаки мировой анархии будут нарастать. Уже сегодня резко возросла вероятность ряда острых конфликтов, если не с прямым, то косвенным участием великих держав. При этом фактором риска становятся не только традиционные межгосударственные противоречия, но и внутренняя нестабильность отдельных государств», - сказал Путин и добавил, что особенно это характерно для стран, находящихся на стыке геополитических интересов крупных государств или на грани культурных, экономических, исторических и цивилизационных материков.

«Украина - один из примеров такого рода конфликтов, имеющих действие на общемировую расстановку сил. Думаю, он далеко не последний», - заявил Путин.

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По его словам, отсюда следующая реальная перспектива - разрушение действующей системы ограничения и контроля над вооружениями.

Он заявил, что начало этому опасному процессу положили США, когда в 2002 году в одностороннем порядке по ПРО и начали создавать свою систему противоракетной обороны.

«Не мы это начали, мы опять скатываемся к тем временам, когда не баланс интересов и взаимных гарантий, а страх самоуничтожения удерживает страны от прямого столкновения», - сказал Путин.

Как сообщал УНИАН, РФ в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. Сначала РФ поставляла тяжелое вооружение террористам в Луганской и Донецкой областях, а в августе - практически открыто ввела на Донбасс свои регулярные войска.