Путин: «Мы не требуем особого места под солнцем»

Россия не претендует на какое-то глобальное лидерство, но рассчитывает на уважительное отношение к своим интересам, заявил президент РФ Владимир Путин, передают РИА Новости.

"Россия не претендует на какое-то глобальное лидерство. Тезис о том, что Россия претендует на какую-то исключительность, он совершенно ложный. Мы не требуем какого-то особого места под солнцем, просто исходим из того, что все участники международного общения должны уважать интересы друг друга. Мы готовы уважать интересы наших партнеров, рассчитываем на такое же уважительное отношение к нашим интересам", — сказал Путин.

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Ранее Путин назвал США «нуворишами» и обвинил Америку в разжигании конфликта в Украине. Также он заявил, что Россия не разжигала конфликт в Украине. Кроме того, он пригрозил США, что они пожалеют о введенных против РФ санкциях.