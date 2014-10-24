Путин назвал США «нуворишами», которые игнорируют интересы России

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в ходе выступления на площадке дискуссионного клуба «Валдай».

«Нужно было провести разумную реконструкцию, адаптировать к новым реалиям систему международных отношений. Однако Соединенные Штаты, объявившие себя победителями в холодной войне, самоуверенно, считаю, подумали, что в этом просто нет нужды. И вместо установления нового баланса сил, который является необходимым условием порядка и стабильности, напротив, были предприняты шаги, которые привели к резкому усугублению дисбаланса», - сказал Путин.

По его мнению, холодная война закончилась, но она не завершилась заключением «мира», понятными и прозрачными договорённостями о соблюдении имеющихся или о создании новых правил и стандартов.

Путин заявил, что создалось впечатление, что так называемые «победители» в холодной войне решили «дожать ситуацию», перекроить весь мир исключительно под себя, под свои интересы. И если сложившаяся система международных отношений, международного права, система сдержек и противовесов мешала достижению этой цели, то её тут же объявляли никчёмной, устаревшей и подлежащей немедленному сносу, добавил он.

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«Так ведут себя, извините, нувориши, на которых вдруг свалилось огромное богатство, в данном случае в виде мирового господства, мирового лидерства. И вместо того, чтобы им, этим богатством, грамотно, аккуратно распорядиться, в том числе и в свою, разумеется, пользу, считаю, что наломали много дров», - заявил Путин.

По его словам, начался период разночтений и умолчаний в мировой политике. Под давлением правового нигилизма шаг за шагом сдавало свои позиции международное право. Объективность и справедливость приносились в жертву политической целесообразности. Юридические нормы подменялись произвольным толкованием и пристрастными оценками. При этом тотальный контроль над глобальными средствами массовой информации позволял при желании белое выдавать за черное, а чёрное за белое, считает он.

По словам Путина, в мире накопилось множество противоречий, «и нужно откровенно друг друга спросить, есть ли у нас надёжная страховочная сетка».

«К сожалению, гарантий, уверенности, что существующая система глобальной и региональной безопасности способна уберечь нас от потрясений, нет. Эта система серьёзно ослаблена, раздроблена и деформирована. Непростое время переживают международные и региональные институты политического, экономического, культурного взаимодействия», - сказал он.

Он отметил, что многие механизмы обеспечения миропорядка сложились достаточно давно, в том числе по итогам Второй мировой войны. «Но прочность этой системы основывалась не только на балансе сил, между прочим, хочу это тоже подчеркнуть, и не только на праве победителей, но и на том, что «отцы-основатели» этой системы безопасности относились с уважением друг к другу, не пытались «отжать всё», а пытались договариваться», - заявил Путин.

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«Главное, что эта система развивалась и при всех изъянах помогала если не решать, то хотя бы удерживать в рамках существующие мировые проблемы, регулировать остроту естественной конкуренции государств. Убеждён, этот механизм «сдержек и противовесов», который в предыдущие десятилетия трудно порой складывался, порой мучительно выстраивался, нельзя было ломать, во всяком случае, нельзя было ничего ломать, не создавая ничего взамен. Иначе действительно не осталось бы других инструментов, кроме грубой силы», - сказал Путин.