Неясно, сколько ракетных пусковых установок будет отправлено.

Белый дом финализирует подготовку к отправке Украине американских ЗРК Patriot, пишет CNN со ссылкой на официальные лица США и высокопоставленного представителя Администрации Байдена.

Передача еще должна быть одобрена главой Пентагона Ллойдом Остином и утверждена подписью Джо Байдена.

Неясно, сколько ракетных пусковых установок будет отправлено, но обычная батарея Patriot включает радар, который обнаруживает и отслеживает цели, компьютеры, электроэнергетическое оборудование, станцию управления боем и до восьми пусковых установок, каждая из которых содержит четыре готовые к запуску ракеты.

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Ожидается, что после согласования плана Пентагоном и Белым домом ЗРК будут доставлены в кратчайшие сроки.

Украинских военных планируют обучить их использованию на базе армии США в Германии.

Patriot – в чем отличие ЗРК от других систем ПВО

В отличие от небольших систем ПВО, ракетным батареям Patriot требуются гораздо более крупные расчеты, а для их надлежащего управления требуются десятки человек.

Эта система считается одним из наиболее эффективных средств дальнего действия для защиты воздушного пространства от приближающихся баллистических и крылатых ракет, а также от некоторых самолетов.

Из-за своей большой дальности и большой высоты этот ЗРК потенциально может сбивать российские ракеты и самолеты далеко от намеченных целей на территории Украины.

Patriot для Украины – что известно

Украина неоднократно призывала Запад передать ВСУ дальнобойные Patriot, чтобы минимизировать потери от регулярных воздушных массированных атак России.

Первой вопрос о передаче Украине ЗРК поставила Польша, когда Германия предложила эти системы Варшаве. Однако в Берлине ответили, что отправка Patriot Киеву исключается – это исключительно ПВО стран НАТО.

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