Белый дом финализирует подготовку к отправке Украине американских ЗРК Patriot, пишет CNN со ссылкой на официальные лица США и высокопоставленного представителя Администрации Байдена.
Передача еще должна быть одобрена главой Пентагона Ллойдом Остином и утверждена подписью Джо Байдена.
Неясно, сколько ракетных пусковых установок будет отправлено, но обычная батарея Patriot включает радар, который обнаруживает и отслеживает цели, компьютеры, электроэнергетическое оборудование, станцию управления боем и до восьми пусковых установок, каждая из которых содержит четыре готовые к запуску ракеты.
Ожидается, что после согласования плана Пентагоном и Белым домом ЗРК будут доставлены в кратчайшие сроки.
Украинских военных планируют обучить их использованию на базе армии США в Германии.
Patriot – в чем отличие ЗРК от других систем ПВО
В отличие от небольших систем ПВО, ракетным батареям Patriot требуются гораздо более крупные расчеты, а для их надлежащего управления требуются десятки человек.
Эта система считается одним из наиболее эффективных средств дальнего действия для защиты воздушного пространства от приближающихся баллистических и крылатых ракет, а также от некоторых самолетов.
Из-за своей большой дальности и большой высоты этот ЗРК потенциально может сбивать российские ракеты и самолеты далеко от намеченных целей на территории Украины.
Patriot для Украины – что известно
Украина неоднократно призывала Запад передать ВСУ дальнобойные Patriot, чтобы минимизировать потери от регулярных воздушных массированных атак России.
Первой вопрос о передаче Украине ЗРК поставила Польша, когда Германия предложила эти системы Варшаве. Однако в Берлине ответили, что отправка Patriot Киеву исключается – это исключительно ПВО стран НАТО.