Они менее эффективны, чем более современная версия.

Соединенные Штаты Америки разрешили Германии реэкспортировать в Украину материалы для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Теперь Берлин намерен передать Киеву ракеты PAC-2, которые уступают по эффективности более современным PAC-3.

Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на европейского дипломата, который говорил на условиях анонимности. По его словам, эти ракеты хуже в перехвате баллистики. А высокопоставленный представитель украинской разведки отметил, что российскую баллистическую ракету среднего радиуса действия "Орешник" не могут перехватить даже PAC-3:

"Хотя Украина может использовать собственные отечественные средства противовоздушной обороны и европейскую помощь для борьбы с беспилотниками и крылатыми ракетами, ей все еще нужны ракеты Patriot и системы для перехвата баллистических ракет".

Patriot для Украины

Как известно, Киев уже длительное время обращается к западным партнерам с просьбой усилить противовоздушную оборону страны на фоне постоянных ракетных атак со стороны России.

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Особенно остро стоит потребность в американских системах Patriot - одних из самых эффективных средств перехвата баллистических и крылатых ракет. Впервые российский "Кинжал" сбили именно из такой системы.

Недавно стало известно, что Вашингтон одобрил передачу Германией Украине 125 артиллерийских ракет большой дальности и 100 зенитных ракет Patriot.

Также СМИ сообщали о переговорах о передаче Украине модернизированной ЗРК Patriot, которая ранее базировалась в Израиле.

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