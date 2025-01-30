Ранее Израиль отказался от эксплуатации систем Patriot версии PAC-2.

Недавно в СМИ появилась информация о том, что из Израиля в Украину отправили 90 ракет для систем Patriot. И это не единственное оружие, которое в перспективе может получить Украина, отметил военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

В эфире телеканала "Эспрессо" он напомнил, что, согласно сообщениям в медиа, самолеты израильских военно-воздушных сил транспортной авиации прилетели в район польского Жешува. Там находится основной хаб для переброски западной военной помощи в Украину.

По словам эксперта, Украина постоянно нуждается в средствах ПВО. Поставить десятки ракет могли США, а не Израиль, ведь эта страна отказалась от эксплуатации систем Patriot версии PAC-2. Поэтому Израиль передал ракеты обратно Соединенным Штатам, а Вашингтон мог решить отправить их Украине, чтобы пополнить запасы Сил обороны.

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"Это может быть хорошим знаком, тем более, что в Израиле, по разным оценкам, еще есть от 4 до 8 батарей систем Patriot, и они также имеют все шансы попасть в Украину. Это будет зависеть от решения США", – констатировал Валерий Рябых.

90 ракет для систем ПВО Patriot

На днях издание Axios писало, что США отправляют в Украину десятки ракет для Patriot из Израиля. Дополнительное оборудование, такое как радары и другое снаряжение, сначала будет передано США для ремонта, заявили источники издания.

Впоследствии в Пентагоне подтвердили, что США отправили Украине ракеты к Patriot через Израиль. Отмечалось, что дискуссии о передаче ракет Украине продолжались с прошлого лета, когда администрация Байдена пыталась обеспечить Киев дополнительными средствами ПВО для противодействия атакам со стороны РФ.

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