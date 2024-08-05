Война в Украине значительно ускорила развитие беспилотных технологий и всего, что с ними связано.

На фронте в Украине еще одним обязательным "гаджетом" стали детекторы обнаружения вражеских беспилотников. Без них заметить приближение опасности крайне трудно, пишет Foreign Policy.

Сейчас, когда небо на линии фронта насыщено беспилотниками, своевременное обнаружение вражеских дронов часто является вопросом жизни и смерти. Более 50 украинских компаний занимаются производством средств радиоэлектронной борьбы, в том числе и детекторов, которые пеленгуют наличие беспилотника рядом.

В частности, в ВСУ определенное распространение получил детектор дронов "Цукорок", который громко подает звуковые сигналы, когда дрон попадает в зону его обнаружения, что дает солдатам время добежать то станции глушения радиосигналов и включить ее.

"Это удивительно, потому что это так дешево и просто", - сказал про "Цукорок" член минометной бригады, который сейчас дислоцируется на Донбассе.

К сожалению, такие гаджеты все еще трудно получить.

"Сейчас я думаю, что спрос [на оборудование для глушения] как минимум в 10 раз превышает то, что мы можем обеспечить. Честно говоря, он может быть в 50 раз больше", - заявил изданию представитель "Фонда Притулы" Богдан Данилов.

То же самое говорит и разработчик "Цукорка" Дмитрий Селин, украинский инженер-программист, проживающий в Лондоне. По его словам, есть перебои с поставками комплектующих, а спрос значительно превышает возможности производителей.

Отдельной проблемой являются быстрые темпы морального устаревания любых новаций, ведь на фронте постоянно идет соревнование в том, чтобы обойти вражескую защиту и нейтрализовать вражеское атакующее оружие. Например, GPS-навигация, от которой зависит все высокоточное оружие НАТО, уже де-факто устарела и не дает преимущества.

Рост популярности детекторов дронов в конце 2023 года тоже стал проявлением очередного витка адаптации к реалиям высокотехнологичной войны. Постоянная угроза дронов породила потребность в небольшом детекторе, которым мог бы пользоваться любой солдат без подготовки, которой требуют более точные и надежные, но также и более сложные анализаторы спектра.

Оружие на войне в Украине

Как писал УНИАН, немецкие зенитно-артиллерийские комплексы противовоздушной обороны Skynex начали защищать украинское небо. Главная задача Skynex, это объектовая противовоздушная оборона. Поскольку пушечные установки не являются самоходными, они используются для защиты аэродромов, критической инфраструктуры.

Также мы рассказывали, что Украина начала применять корректируемые боеприпасы для дронов типа "Баба яга". Теперь дрон может наводить боеприпасы на цель по лазерному лучу. Боеприпас имеет внешнее сходство с ракетой украинского противотанкового ракетного комплекса "Корсар". Наличие лазерной полуактивной головки самонаведения означает, что цель необходимо подсвечивать до момента ее поражения.

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