Такие боеприпасы моют позволить увеличить как точность поражения целей, так и высоту применения БПЛА.

Украина начала применять корректируемые боеприпасы для дронов типа "Баба яга". Об этом со ссылкой на телеграм-канал "VD:Разведка Врага" сообщает портал "Милитарный".

Россияне вывели из строя один такой БПЛА и проанализировали его особенности. По их данным, дрон может использовать боеприпасы, наводящиеся по лазерному лучу.

Боеприпас имеет внешнее сходство с ракетой украинского противотанкового ракетного комплекса "Корсар". Наличие лазерной полуактивной головки самонаведения означает, что цель необходимо подсвечивать до момента ее поражения.

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На корпусе боеприпаса можно видеть маркировку "БК-3ОФ" и заводской номер, который свидетельствует о потенциальном серийном производстве.

Вероятно, такая концепция позволит увеличить не только точность поражения целей, но и высоту применения БПЛА типа "Баба Яга". Последнее особенно важно с учетом того, что в последнее время многие украинские дроны-бомбардировщики становятся жертвами стрелкового огня.

Российская "Баба яга" - что известно

Россияне давно признают большой прогресс Украины в разработке дронов типа "Баба яга". Поэтому сейчас они также активно работают в этом направлении.

Недавно стало известно, что в РФ начали серийно производить тяжелый ударно-разведывательный беспилотник "МиС-35", который позиционируют в качестве "мини-бабы-яги".

Также сообщалось об использовании россиянами БПЛА, способных брать две 82-миллиметровые мины.

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