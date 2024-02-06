По словам Дэвида Хэмблинга, дроны FPV не могут использоваться в плохую погоду, уязвимы для препятствий и не могут летать в темноте.

Информация о самодельном оружии стоимостью 400 долларов, которое побеждает многомиллионного бронированного монстра, привлекательна, а видео с FPV-дронами, которые уничтожают российские танки, выглядят впечатляющими. Но действительно ли они настолько эффективны, или это просто "воины TikTok", которые хорошо смотрятся в социальных сетях? Об этом в своем материале для Forbes пишет военный эксперт, писатель Дэвид Хэмблинг.

По его словам, люди отчасти переоценивают значение того, что могут легко увидеть. А FPV-удары всегда записываются на видео, а не только "вид от первого лица с самого дрона".

"Операторы FPV всегда работают в команде с корректирующим дроном, чтобы находить цели и записывать успех каждого удара. Поскольку видео FPV обрывается непосредственно перед ударом дрона, оператор не может сказать, уничтожил ли он цель или повредил ее, или их дрон был плохим. Таким образом, каждый удар фиксируется дроном-координатором для команды, чтобы знать, нужны ли последующие атаки", - отмечает автор.

Он утверждает, что предполагаемый успех FPV напоминает некоторым военным аналитикам о первом широкомасштабном использовании портативного управляемого противотанкового оружия, когда Египет развернул AT-3 Saggers против израильской бронетехники во время Войны Судного дня 1973 года.

"В то время некоторые комментаторы поспешили сделать вывод, что танк уничтожен. Но новая тактика - дымовые завесы, маневрирование, подавление огня – уменьшила ракетную угрозу до значительной, но управляемой проблемы. В конце концов, Saggers не был основным фактором, он отвечал за менее чем 25% уничтоженных танков", - подчеркивает Хэмблинг.

Он добавляет, что дроны FPV не могут использоваться в плохую погоду, они уязвимы для препятствий и не могут летать в темноте, когда происходит много боевых действий, хотя это может измениться, когда появятся новые FPV с тепловизором.

"Хотя мы видим много FPV-хитов в интернете, но мы не видим всех промахов. ... Различные источники предоставляют различную информацию о показателях попаданий и убийств для FPV, варьирующихся от 50% или более для элитных подразделений до 10% для обычных операторов. Это делает FPV не таким супероружием. Другое противотанковое оружие с меньшей вероятностью добьется успеха, поскольку за его работой не всегда наблюдает дружественный дрон. А их очень много", - резюмирует эксперт.

FPV-дроны на войне в Украине - последние новости

ВСУ запускают стаи FPV-дронов во главе с "королевой" для нападения на российские позиции. Об этой тактике один из российских оккупантов рассказал в интервью российским пропагандистам. По его словам, "королева" выводит стаю из десятка дронов для нападения.

Также УНИАН сообщал, как украинские защитники ювелирно "подстрелили" пять FPV-дронов РФ.

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