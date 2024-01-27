Свои беспилотники-убийцы ВСУ запустили по танкам противника.

На одном из направлений украинские военные обезвредили пять FPV-дронов.

Как сообщили в Южном региональном управлении ГПСУ, враг продолжает наращивать дроновую активность, регулярно атакуя позиции украинских защитников и прифронтовые населенные пункты беспилотниками различного типа. Однако пограничникам удалось обезвредить на Херсонщине пять FPV-дронов.

"Пограничники Херсонского отряда умело применяют как огнестрельное оружие, так и средства подавления радиосигналов, и другие современные методы противодействия такой опасности с воздуха", - рассказали в управлении.

В частности, один коптер удалось мастерски приземлить, еще четыре, в результате искусных действий бойцов ГПСУ, потеряли управление и сдетонировали на открытой местности без ущерба для людей и инфраструктуры.

Кроме того, аэроразведка пограничников провела эффективную работу на Левобережье Херсонщины - там обнаружены и уничтожены два вражеских танка. Цели поражены с помощью именно FPV-дронов.

По данным Сил обороне юга Украины, за минувшие боевые сутки (по состоянию на 7:00 воскресенья) оккупанты применили шесть FPV-дронов и сбросили с БпЛА различных модификаций 19 осколочных боеприпасов по населению Херсонщины. В результате применения одного из FPV-дронов поврежден гражданский автомобиль, но жертв среди населения нет. Также FPV-дроны оккупанты запустили по Очаковской и Куцурубской общинам, но они отбиты подразделениями ВСУ на Николаевщине.

В то же время отмечается, что за минувшие сутки получено подтверждение - на левом берегу стало меньше на 9 оккупантов, танк, семь пушек, 8 единиц автобронетехники и антенну радиотехнического оборудования.

"Уничтожен еще один полевой пункт боепоставки", - говорится в сообщении.

Накануне, было подтверждение об уничтожении двух российских пушек, танка, миномета, пяти единиц автомобильной техники и двух оккупанты. Также в "воздух взлетели" два наблюдательных пункта.

Война в Украине - ситуация на фронте

Напомним, на левобережье Днепра в Херсонской области российская армия штурмует позиции ВСУ без прикрытия бронированной техникой. По словам, пресс-секретаря объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, Натальи Гуменюк, наблюдается "некая тахикардия штурмов". Противник то увеличивает их, то уменьшает, но вновь возвращается на свои позиции с потерями. По данным Гуменюк, за сутки на Левобережье произошло четыре таких боестолкновения. В то же время украинские военные закрепляются на позициях и расширяют плацдармы.

Также известно о сильных штурмы РФ на Таврическом направлении. За последнюю неделю (в течение 7 дней) Россия нанесла по зоне ответственности "Таврии" 100 авиаударов.

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