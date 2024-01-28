Захватчики говорят, что дрон с ретранслятором трудно обнаружить, а именно он ищет цели.

Украинские силы используют "стаи" Беспилотники FPV во главе с "королевой"(или "маткой", как говорят оккупанты - УНИАН) для нападения на российские позиции.

Об этой тактике один из российских оккупантов рассказал в интервью российским пропагандистам. По его словам, "королева" выводит стаю из десятка дронов для атаки.

"Они отправляют большое крыло с ретранслятором. Под ним идет стая FPV-дронов, примерно 10. "Матка" ледится выше, на большой высоте в небольшом диапазоне обнаружения. Она выводит стаю дронов, которые потом спускаются на позиции и начинают работать", - сказал он.

Пропагандист Дмитрий Зименкин, который брал интервью у солдата, сказал, что такая тактика позволила украинским операторам беспилотников "экономить батареи".

"Когда большой материнский дрон замечает цели, камикадзе взлетают, иногда в нескольких метрах от цели, и атакуют. Если "королеву" устранить, то всю ее стаю можно нейтрализовать", - сказал Зименкин.

Производство дронов в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее Федоров отметил, что за время полномасштабной войны правительство Украины изменило политику для производителей беспилотников, убрав блокеры и создав для них условия. Это дало старт массовому производству. Именно поэтому миллион FPV-дронов за год-это реалистичная цель. Он также призвал украинцев пройти бесплатное обучение и собирать FPV-дроны дома.

По словам министра, сейчас производство развивается, и пока компании набирают обороты, "лично можете двигать Украину к победе, даже в тылу". Он рассказал об одной из соответствующих инициатив - проект "Народный дрон". Это инженерный курс, который научит вас, как собрать 7-дюймовый FPV-дрон дома.

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