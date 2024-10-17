По словам одного из чиновников, Украине понадобится всего несколько недель, чтобы получить первую бомбу.

Сегодня в Брюсселе в ходе заседания Совета ЕС Владимир Зеленский заявил, что безопасность Украины может обеспечить или членство в НАТО, или ядерное оружие. И, как пишет корреспондент BILD Юлиан Рёпке, это заявление Зеленского стало "ударом" и "шоком" для западных журналистов.

При этом, по словам Рёпке, власти Украины действительно всерьёз рассматривают возможность восстановления запасов ядерного оружия.

Так, он ссылается на заявление высокопоставленного украинского чиновника, по словам которого, Украина не смирится со вторым наступлением российских войск на Киев, и в этом случае будет восстановлен украинский ядерный арсенал, от которого страна добровольно отказалась в 1990-е при подписании Будапештского меморандума.

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"У нас есть материалы, у нас есть знания. Если будет приказ, нам понадобится всего несколько недель, чтобы получить первую бомбу", - предупредил чиновник.

Он также заявил, что Западу следует "меньше думать о красных линиях России и гораздо больше о наших красных линиях".

Зеленский в Брюсселе представил план победы Украины

Он состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений, которые касаются политической, экономической и военной поддержки Украины.

Политолог Владимир Фесенко считает, что Запад пока не готов к украинскому плану победы. По словам эксперта, этот план - это программа максимум. И вполне вероятно, что Украина не получит положительный ответ по некоторым пунктам в ближайшее время.

При этом политический эксперт Александр Харебин заявил, что в случае, если план победы не сработает, президент Владимир Зеленский понесёт катастрофическую для себя политическую ответственность.

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