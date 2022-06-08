Вооруженным силам Украины передадут большой арсенал, выявленный Государственным бюро расследований в Донецкой области.
Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Бюро.
Отмечается, что работники ГБР в октябре в одном из населенных пунктов Донецкой области обнаружили скрытый большой арсенал оружия и боеприпасов.
"Сейчас по ходатайству следователя ГБР суд отменил арест на эти вещественные доказательства. Они будут переданы на нужды Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.
В ГБР рассказали, что изъято было, в том числе десятки гранатометных выстрелов, почти 180 реактивных противотанковых гранат различной модификации, сотни ручных гранат и более 56 тыс. патронов различного калибра, и многое другое.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
Напомним, Норвегия передала Украине 22 артиллерийских орудия М109 с оборудованием и запасными частями, а также артиллерийские боеприпасы.
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