Также Украина получила оборудование, запчасти и артиллерийские боеприпасы.

Норвегия передала Украине 22 артиллерийских орудия М109 с оборудованием и запасными частями, а также артиллерийские боеприпасы.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства королевства.

"Украинские силы зависят от поддержки Запада в виде военной техники и оружия, чтобы противостоять атакам России... Развитие войны в Украине свидетельствует о том, что теперь необходимо пожертвовать и более тяжелую технику, и системы вооружения", - заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

Как сообщается, вооруженные силы Норвегии заменили свои артиллерийские орудия M109 новой артиллерией из Южной Кореи. Норвегия также обучала украинских бойцов управлять новым оружием. Это обучение проходило в Германии.

Напомним, Соединенные Штаты Америки работают вместе с международными партнерами над возможностью обеспечить Украину эффективными противокорабельными ракетами.

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